Во время обстрела Одесчины оккупанты использовали новую тактику, — Гуменюк

ПВО отработали на 80%

Сегодня ночью Одесса подверглась "шахедной" атаке. Для того чтобы обойти силы противовоздушной обороны, враг использовал новую тактику.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они на время отказались использовать "Шахеды" с юга, поскольку результативность ПВО была настолько высокой, что атаки были не оправданы. На этот раз они использовали несколько новую тактику пытаясь обойти ПВО, в частности направили "Шахеды" с восточного побережья Азовского моря вдоль рельефных особенностей на достаточно низкой высоте, для того чтобы они были максимально незаметны на подходах", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", именно с новой тактикой оккупантов было связано то, что воздушная тревога была объявлена уже во время работы ПВО. Одновременно было начато и противодействие атаке и предупреждению населения.

Целями неприятеля были объекты критической, стратегической и военной инфраструктуры. Попадание в одно из предприятий вызвало мощный пожар.

"Этой ночью враг напомнил, что юг остается его приоритетом, несмотря на то, что он немного занят на востоке. Россияне пытаются держать в напряжении и южные регионы", — сказала Наталья Гуменюк.

Ночная атака Одесской области

Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны уничтожено 14 из 17 дронов. 13 дронов-камикадзе сбили над Одесчиной, а один — над Николаевщиной.

Обстрелы Одесчины

Напомним, вечером 23 марта по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и были в постоянной боевой готовности.

Также 21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.