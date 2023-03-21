Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: влада розповіла перші подробиці

Запуск ракети

Жителі Одеси та Одеського району отримали тривожну новину про ракетний удар, завданий ворогом. Винищувачі СУ-35 випустили ракети з моря, але завдяки ефективній роботі сил ППО вдалося знищити частину ракет. Проте одна з них потрапила в ціль, що призвело до часткового пошкодження цивільного будинку.

Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Ракетний удар

Наразі відомо про постраждалих, але поки що немає інформації про жертв. Підрозділами ДСНС пожежа, яка виникла в результаті атаки, була локалізована на момент 20:40.

Цей ракетний удар став серйозною загрозою для мешканців Одеси та Одеського району, а також державної безпеки загалом. У цьому складному часі необхідно об'єднатися, щоб запобігти подібним загрозам у майбутньому.

Зараз українська влада працює над визначенням винуватців та забезпеченням безпеки населення. У зв'язку з цим були посилені заходи безпеки на кордоні, а також на військових та стратегічно важливих об'єктах.

Як швидко потрібно реагувати на повітряну тривогу

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові рф випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.



"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.

Нагадаємо, станом на 16:00 21 березня в Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Відтак, на бойовому чергуванні з’явились ракетоносії.