В Одессе слышны взрывы: что известно

В Одессе слышны взрывы

В Одессе в 19:32 объявили воздушную тревогу. В городе было слышно два сильных взрыва.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Что известно

Обновлено 20:14. Местные жители сообщают Суспільному о запахе дыма и гари в одном из районов Одессы.

Обновлено 20:02. Как сообщает мониторинговая группа, сейчас в Одесской области целей нет. Было около трех единиц, часть ракеты. К отбою людей призывают не покидать укрытий.

Предварительно состоялся запуск БпЛА типа "Шахид" с южного берега Азовского моря.

По предварительной информации, россия ударила по Одессе ракетами: раздались взрывы, возможно, сработала ПВО.

По информации мониторинговых групп, оккупанты устроили ракетную атаку с самолетов в акватории Черного моря.

Как сообщили в сообществе "Воздушная Тревога", основателем которой является подполковник Национальной гвардии Сергей Судец, угроза не миновала. Возможны еще взрывы.

Карта воздушных тревог

Как быстро нужно реагировать на воздушную тревогу

Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные России выпустили по Одесщине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.



"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть. Если пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отметил Сергей Судец.

Напомним, по состоянию на 16:00 21 марта в Черном море выросло количество вражеских кораблей. Следовательно, на боевом дежурстве появились ракетоносители...