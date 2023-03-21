Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одессе слышны взрывы: что известно arrow

В Одессе слышны взрывы: что известно

21 марта 2023 20:14
оновлено: 20:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Одессе слышны взрывы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Одессе в 19:32 объявили воздушную тревогу. В городе было слышно два сильных взрыва.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Читайте также:

Что известно

Обновлено 20:14. Местные жители сообщают Суспільному о запахе дыма и гари в одном из районов Одессы.

Обновлено 20:02. Как сообщает мониторинговая группа, сейчас в Одесской области целей нет. Было около трех единиц, часть ракеты. К отбою людей призывают не покидать укрытий.

Предварительно состоялся запуск БпЛА типа "Шахид" с южного берега Азовского моря.

По предварительной информации, россия ударила по Одессе ракетами: раздались взрывы, возможно, сработала ПВО.

По информации мониторинговых групп, оккупанты устроили ракетную атаку с самолетов в акватории Черного моря.

Как сообщили в сообществе "Воздушная Тревога", основателем которой является подполковник Национальной гвардии Сергей Судец, угроза не миновала. Возможны еще взрывы.

воздушная тревога
Карта воздушных тревог

Как быстро нужно реагировать на воздушную тревогу

Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные России выпустили по Одесщине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.

"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть. Если пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отметил Сергей Судец.

Напомним, по состоянию на 16:00 21 марта в Черном море выросло количество вражеских кораблей. Следовательно, на боевом дежурстве появились ракетоносители...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

20:18 РФ запустила в Украину новые "Шахеды": сколько осталось до прилета

20:00 Шмыгаль заявил о важных принятых решениях в социальной сфере

20:00 Пять тайн успешного собеседования на работу, гарантирующих трудоустройство

19:50 Украинские больницы перейдут на "зеленую энергию": Минздрав и Минэнерго уже начали работу

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:43 Залужный объяснил, почему прошлогодняя деоккупация села Мощун была столь важна

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

19:23 Кабмин сменил название "Укроборонпрома": детали

19:20 В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

19:17 Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Актуальное по теме

None 21 Март 20:33

РФ запустила в Украину новые "Шахеды": сколько осталось до прилета

None 21 Март 20:30

Шмыгаль заявил о важных принятых решениях в социальной сфере

None 21 Март 20:17

Пять тайн успешного собеседования на работу, гарантирующих трудоустройство

None 21 Март 20:15

Украинские больницы перейдут на "зеленую энергию": Минздрав и Минэнерго уже начали работу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB