Росіяни атакували Одесу: є поранені

В Одесі чутно вибухи

В Одесі о 19:32 оголосили повітряну тривогу. В місті було чутно два сильних вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Що відомо

Оновлено 20:30. ДСНС повідомляє, що постраждав 3-поверховий будинок в одному з районів Одеси, осколками чи попаданням — поки що невідомо

Попередньо 3 постраждалих.

Оновлено 20:25. Повідомляється, що в одному з районів міста відчувається запах диму та гару. Людей закликають закривати вікна, якщо почули подібне і знаходиться подалі від вікон.

Оновлено 20:14. Місцеві жителі повідомляють Суспільному про запах диму та гару в одному з районів Одеси.

Оновлено 20:02. Як повідомляє моніторингова група, зараз на Одещині цілей немає. Було близько трьох одиниць, частина з них ракети. До відбою людей закликають не покидати укриттів.

Попередньо відбувся запуск БпЛА типу "Шахід" з південного берега Азовського моря.

За попередньою інформацією, росія вдарила по Одесі ракетами: пролунали вибухи, можливо спрацювала ППО.

За інформацією моніторингових груп, окупанти влаштували ракетну атаку з літаків в акваторії Чорного моря.

Як повідомили у спільноті "Повітряна Тривога", засновником якої є підполковник Національної гвардії Сергій Судець, загроза не минула. Можливі ще вибухи.

Мапа повітряних тривог

Як швидко потрібно реагувати на повітряну тривогу

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові рф випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.



"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.

Нагадаємо, станом на 16:00 21 березня в Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Відтак, на бойовому чергуванні з’явились ракетоносії.