Корабельне угруповування рф в Чорному морі збільшено вдвічі

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Станом на 16.00 в Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Відтак на бойовому чергуванні з’явились ракетоносії.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів". Загроза ракетних ударів лишається високою", — йдеться в повідомленні.

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Чорноморський флот рф опинився майже "у пастці"

Зазначимо після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.