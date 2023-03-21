Корабельне угруповування рф в Чорному морі збільшено вдвічі
Станом на 16.00 в Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Відтак на бойовому чергуванні з’явились ракетоносії.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
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"Корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів". Загроза ракетних ударів лишається високою", — йдеться в повідомленні.
Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.
Чорноморський флот рф опинився майже "у пастці"
Зазначимо після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.