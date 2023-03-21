Чорноморський флот рф опинився майже "у пастці", – ОК "Південь"

На бойовому чергуванні сім кораблів рф

Після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що флот рф перебуває у своєрідній пастці. Однак вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу. Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська.

Загроза з Чорного моря

Ворог продовжує маневрувати на безпечній відстані в Чорному морі. На бойовому чергуванні вісім кораблів рф. Наталя Гуменюк додала, що гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть з пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм та правил ведення війни.

Нагадаємо, на півночі тимчасово окупованого Криму, у місті Джанкой стався потужний вибух, який призвів до знищення російських крилатих ракет "Калібр НК". Це має стати для росіян поштовхом, що потрібно виїжджати з Криму.