Чорноморський флот рф опинився майже "у пастці", – ОК "Південь"
Після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції", — зазначила Наталя Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" додала, що флот рф перебуває у своєрідній пастці. Однак вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу. Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська.
Загроза з Чорного моря
Ворог продовжує маневрувати на безпечній відстані в Чорному морі. На бойовому чергуванні вісім кораблів рф. Наталя Гуменюк додала, що гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть з пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм та правил ведення війни.
Нагадаємо, на півночі тимчасово окупованого Криму, у місті Джанкой стався потужний вибух, який призвів до знищення російських крилатих ракет "Калібр НК". Це має стати для росіян поштовхом, що потрібно виїжджати з Криму.