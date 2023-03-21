Черноморский флот рф оказался почти "в ловушке", — ОК "Юг"

На боевом дежурстве семь кораблей рф

После увеличения "бавовни" в Крыму русский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у русских нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории моря.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас возможно разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и приняты санкции", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что флот россии находится в своеобразной ловушке. Однако они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава. Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску.

Угроза из Черного моря

Враг продолжает маневрировать на безопасном расстоянии в Черном море. На боевом дежурстве восемь кораблей россии. Наталья Гуменюк добавила, что гипотетически могут быть осуществлены пуски даже с пунктов базирования, хотя это противоречит мерам безопасности, но враг не соблюдает нормы и правила ведения войны.

Напомним, на севере временно оккупированного Крыма в городе Джанкой произошел мощный взрыв, приведший к уничтожению российских крылатых ракет "Калибр НК". Это должно стать для россиян толчком, который нужно уезжать из Крыма.