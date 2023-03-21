Корабельная группировка рф в Черном море увеличена вдвое

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

По состоянию на 16:00 в Черном море возросло количество вражеских кораблей. Следовательно, на боевом дежурстве появились ракетоносители.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

"Корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей. Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве 2 надводных, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров". Угроза ракетных ударов остается высокой", — говорится в сообщении.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Черноморский флот рф оказался почти "в ловушке"

Отметим после увеличения "хлопка" в Крыму российский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у россиян нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории моря.