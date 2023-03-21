Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: власти рассказали первые подробности
Жители Одессы и Одесского района получили тревожную новость о ракетном ударе, нанесенном врагом. Истребители СУ-35 выпустили ракеты с моря, но благодаря эффективной работе сил ПВО, удалось уничтожить часть ракет. Тем не менее, одна из них попала в цель, что привело к частичному повреждению гражданского дома.
Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
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Ракетный удар
Сейчас известно о пострадавших, но пока нет информации о жертвах. Подразделениями ГСЧС пожар, который возник в результате атаки, был локализован к моменту 20:40.
Данный ракетный удар стал серьезной угрозой для жителей Одессы и Одесского района, а также государственной безопасности в целом. В этом сложном времени, необходимо объединиться, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.
Сейчас украинские власти работают над определением виновников и обеспечением безопасности населения. В связи с этим, были ужесточены меры безопасности на границе, а также на военных и стратегически важных объектах.
Как быстро нужно реагировать на воздушную тревогу
Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные России выпустили по Одесщине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.
"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть. Если пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отметил Сергей Судец.
Напомним, по состоянию на 16:00 21 марта в Черном море выросло количество вражеских кораблей. Следовательно, на боевом дежурстве появились ракетоносители...