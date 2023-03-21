В Одесі пошкоджено будівлю монастиря: з'явились перші кадри наслідків ракетного удару

В місті було чутно два сильних вибухи

Сьогодні, 21 березня, російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ. Це так звана помста за "бавовну" у Джанкої.

Фотокореспондентка Новини.LIVE була на місці подій.

Всього було випущено три керовані ракети, з яких дві було знищено системами ППО. Одна влучила в чоловічий монастир УПЦ.

"Руйнування досить потужне. Покрівлі зруйновано приблизно 200 кв.м. Було два осередки загоряння загальною площею близько 40 кв.м, які були оперативно ліквідовані рятувальними службами. Це вишукування нових способів впливу, у них (ред. — військових рф) все нове, це добре забуте старе. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, то саме такими точковими ударами характеризувались атаки по півдню України", — зазначила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Внаслідок ракетного удару постраждали 4 людини. Наразі їх здоров'ю нічого не загрожує, люди зазнали травм від вибухової хвилі.

"Це люди, які працюють в нашому монастирі на постійній основі. Вони важко не постраждали. В одного середнього ступеня ушкодження, а троє інших відмовились від госпіталізації", — зазначив архієпископ южненський Діодор вікарій Одеської єпархії УПЦ.

Нагадаємо, станом на 16:00 21 березня в Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Відтак, на бойовому чергуванні з’явились ракетоносії.

Зазначимо, що після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.