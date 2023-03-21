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В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

21 марта 2023 23:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В городе было слышно два сильных взрыва
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 21 марта, российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ. Это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое.

Фотокорреспондент Новини.LIVE была на месте событий.

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Всего было выпущено три управляемых ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО. Одна попала в мужской монастырь УПЦ.

"Разрушение достаточно мощное. Кровли разрушено примерно 200 кв.м. Было два очага возгорания общей площадью около 40 кв.м, которые были оперативно ликвидированы спасательными службами. Это поиск новых способов воздействия, у них (ред. — военных рф) все новое, это хорошо забытое старое. Если говорить о начале полномасштабного вторжения, то именно такими точечными ударами характеризовались атаки по югу Украины", — отметила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

В результате ракетного удара пострадали 4 человека. Пока их здоровью ничего не угрожает, люди получили травмы от взрывной волны.

"Это люди, которые работают в нашем монастыре на постоянной основе. Они тяжело не пострадали. В одной средней степени повреждения, а трое других отказались от госпитализации", — отметил архиепископ южненский Диодор викарий Одесской епархии УПЦ.

Напомним, по состоянию на 16:00 21 марта в Черном море выросло количество вражеских кораблей. Следовательно, на боевом дежурстве появились ракетоносители.

Отметим, что после увеличения "бавовни" в Крыму российский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у россиян нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории моря.

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