Нічна атака "Шахедів": куди поцілили окупанти на Одещині
В ніч з 3 на 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район з південного напрямку "Шахедами". Частина повітряних цілей була збита.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Обстріли Одещини
"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". Силами протиповітряної оборони знищено 14 з 17 дронів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 13 дронів-камікадзе збили над Одещиною, а один над Миколаївщиною.
Полковник розповів, що на Одещині є влучання по одному з підприємств. Внаслідок "прильоту" почалася пожежа, однак до ранку рятувальникам вдалося її ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131"
Додамо, ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну. Ізраїльський уряд затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.