Нічна атака "Шахедів": куди поцілили окупанти на Одещині

На щастя, обійшлося без пострждалих

В ніч з 3 на 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район з південного напрямку "Шахедами". Частина повітряних цілей була збита.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Читайте також:

Обстріли Одещини

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136 ". Силами протиповітряної оборони знищено 14 з 17 дронів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 дронів-камікадзе збили над Одещиною, а один над Миколаївщиною.

Полковник розповів, що на Одещині є влучання по одному з підприємств. Внаслідок "прильоту" почалася пожежа, однак до ранку рятувальникам вдалося її ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131"

Додамо, ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну. Ізраїльський уряд затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.