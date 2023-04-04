Ночная атака "Шахедов": куда попали оккупанты в Одесской области

К счастью, обошлось без пострадавших

В ночь с 3 на 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район с южного направления "Шахедами". Часть воздушных целей была сбита.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

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"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны уничтожено 14 из 17 дронов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 дронов-камикадзе сбили над Одесккой, а один над Николаевской областями.

Полковник рассказал, что в Одесской области есть попадание по одному из предприятий. В результате "прилета" начался пожар, однако к утру спасателям удалось его ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131"

Добавим, израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину. Израильское правительство утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы — одни из крупнейших в мире производителей БПЛА и средств противодействия такому оружию.