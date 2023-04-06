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"Это признаки терроризма": оккупанты начали использовать новую тактику против мирного населения

6 апреля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Россияне привязывают разрывные гранаты к БпЛА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Уменьшив свою наземную мощность, они применяют авиацию и беспилотники, которые раньше использовались только для разведки. Сейчас же враг привязывает к ним разрывные гранаты и пытается бить по скоплению людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь. Поэтому мы призываем людей не собираться на открытых территориях", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" также добавила, что такая тактика является признаком терроризма, поскольку оккупанты не имеют других целей, кроме того, чтобы напугать и распространять страх. Вместе с тем она подчеркнула, что украинские военные отреагируют на новую тактику противника и найдут способ для ее противодействия.

"Для них очень трудно размещать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая полосу в 30 км. Мы оставляем все меньше и меньше позиций оккупантам, откуда они могут артиллерией, минометами наносить поражения по правому берегу, хотя они все же выискивают такие позиции", — рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, что ночью 4 апреля Одесса подверглась "шахидной" атаке. Для того чтобы обойти силы противовоздушной обороны, враг использовал новую тактику.

Также отметим, что в Черном море уменьшилось количество кораблей россии. Впрочем, угроза остается на очень высоком уровне.

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