Загроза ракетного удару: Гуменюк про кількість кораблів у Чорному морі

Можливі точкові удари

В Чорному морі зменшилась кількість кораблів рф. Втім загроза залишається на дуже високому рівні.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні з 6 залишено 4 ракетоносії — 2 надводні, 2 підводні. Максимально можливий залп "Калібрів" — 24.

"Ми знаємо, що вони не повністю спорядженні. Однак рівень загрози оцінюємо як дуже високий. Погода псується, шторм роздувається, й скоріш за все буде ще маневрування й заведення в пункти базування. Пильність втрачати не можна, потрібно відстежувати й активність авіації, й наявність ракетоносіїв у Чорному морі", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що не виключено застосування ворогом точкових ракетних ударів, хоча вони намагаються економити таку зброю.

Нагадаємо, протягом 5 квітня російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені. Деталі в матеріалі.