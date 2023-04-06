Угроза ракетного удара: Гуменюк о количестве кораблей в Черном море

Возможны точечные удары

В Черном море уменьшилось количество кораблей россии. Впрочем, угроза остается на очень высоком уровне.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Корабельная группировка пока уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве из 6 оставлено 4 ракетоносителя — 2 надводных, 2 подводных. Максимально возможный залп "Калибров" — 24.

"Мы знаем, что они не полностью снаряжены. Однако уровень угрозы оцениваем как очень высокий. Погода портится, шторм раздувается, и скорее всего будет еще маневрирование, и заведение в пункты базирования. Бдительность терять нельзя, нужно отслеживать и активность авиации, и наличие ракетоносителей в Черном море", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что не исключено применение врагом точечных ракетных ударов, хотя они пытаются экономить такое оружие.

Напомним, в течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, ранены. Подробности в материале.