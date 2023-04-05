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Цілком ймовірно, що ворог готує ракетний удар, — Гуменюк

5 квітня 2023 17:30
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Анна Мурадова
Редактор
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кількість ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару. На бортах кораблів може знаходитись до 40 ракет типу "Калібр". 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Всі ознаки свідчать про те, що ворог готується до якоїсь активності. Можливо ракетний удар не буде масованим. Можливо, він буде з застосуванням нових елементів тактики, як це ми вже спостерігали: точкові й по різних регіонах, щоб розосередити роботу нашої ППО. Саме тому, що ворог знаходиться в пошуку нової тактики, яка буде для нього більш успішною потрібно бути дуже уважним до сигналів тривоги", — зазначила Наталя Гуменюк.

Також речниця ОК "Південь" додала, що ворог продовжує використовувати в перевазі “повітря”, оскільки на суходолі в них немає успіху на суходолі. 

Нагадаємо, КВП "Українська бронетехніка" вперше в Україні використала натівських підходів та виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл. Ці постріли вже надали Збройним силам України.

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