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По всей вероятности, враг готовит ракетный удар, — Гуменюк

5 апреля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Число ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать о вероятности очередного удара. На бортах кораблей может находиться до 40 ракет типа "Калибр".

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Все признаки свидетельствуют, что враг готовится к какой-то активности. Возможно, ракетный удар не будет массированным. Возможно, он будет с применением новых элементов тактики, как это мы уже наблюдали: точечные и по разным регионам, чтобы рассредоточить работу нашей ПВО. Именно потому, что враг находится в поиске новой тактики, которая будет для него более успешной, нужно быть очень внимательным к сигналам тревоги", — отметила Наталья Гуменюк.

Также спикер ОК "Юг" добавила, что враг продолжает использовать в преимуществе "воздух", поскольку на суше у них нет успеха на суше.

Напомним, КИП "Украинская бронетехника" впервые в Украине использовала натовские подходы и производит не мину 60 мм калибра, а выстрел. Эти выстрелы уже предоставили Вооруженным силам Украины.

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