В Чорному морі зафіксована рекордна кількість "Калібрів"

Спостерігається максимально висока загроза

З ночі окупанти значно збільшили кількість ракетоносіїв. Водночас кількість "Калібрів" може сягати кількох десятків.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, спостерігається й збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких — підводні. При максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.

"І хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно. В пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування

Нагадаємо, вчора вночі Одеса зазнала "шахедної" атаки. Для того, щоб оминути сили протиповітряної оборони ворог використав нову тактику. Що про неї відомо — читайте в матеріалі.