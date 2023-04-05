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В Черном море зафиксировано рекордное количество "Калибров"

5 апреля 2023 10:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наблюдается максимально высокая угроза
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С ночи оккупанты значительно увеличили количество ракетоносителей. Вместе с тем количество "Калибров" может достигать нескольких десятков.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, наблюдается и увеличение корабельной группировки в Черном море до 15 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, 2 из них — подводные. При максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 40 ракет.

"И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно. В поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских "новостей", враг может совершить точечные или смешанные" ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, вчера ночью Одесса подверглась "шахидной" атаке. Для того чтобы обойти силы противовоздушной обороны, враг использовал новую тактику. Что о ней известно — читайте в материале.

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