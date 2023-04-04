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В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" напоготові

4 квітня 2023 12:44
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Анна Мурадова
Редактор
О 12:40 в деяких областях України оголосили повітряну тривогу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Станом на 12.00 ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі. Зокрема на бойове чергування виведено ще 1 надводний ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.      

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"Наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких 2 надводних та  1 підводний ракетоносій із потенційно можливим залпом у 20  ракет типу "Калібр"", — йдеться в повідомленні. 

Як зазначала Наталя Гуменюк, гіпотетично можлива ракетна атака після нічної хвилі "Шахедів". Втім ворог продовжує використовувати керовані авіаційні бомби. 

Під час нічної атаки "Шахедами", для того, щоб оминути сили протиповітряної оборони ворог використав нову тактику. Що про неї відомо — читайте в матеріалі.

Тим часом ситуація, яка наразі складається на фронтах в Україні, вказує на відсутність будь-яких передумов для завершення війни. Активні бойові дії у випадку настання певних сприятливих обставин можуть припинитися лише восени.

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