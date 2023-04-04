В Черном море увеличилось количество ракетоносителей: сколько "Калибров" наготове

В 12:40 в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

По состоянию на 12:00 враг увеличил корабельную группировку в Черном море. В частности, на боевое дежурство выведен еще 1 надводный ракетоноситель.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"В настоящее время в Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 11 кораблей, среди которых 2 надводных и 1 подводный ракетоноситель с потенциально возможным залпом в 20 ракет типа "Калибр"", — говорится в сообщении.

Как отмечала Наталья Гуменюк, гипотетически возможна ракетная атака после ночной волны "Шахедов". Впрочем, враг продолжает использовать управляемые авиационные бомбы.

Во время ночной атаки "Шахедами", для того чтобы обойти силы противовоздушной обороны, враг использовал новую тактику. Что о ней известно — читайте в материале.

Между тем ситуация, складывающаяся на фронтах в Украине, указывает на отсутствие каких-либо предпосылок для завершения войны. Активные боевые действия при наступлении определенных благоприятных обстоятельств могут прекратиться только осенью.