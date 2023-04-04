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Загроза ракетного удару: скільки кораблів рф у Чорному морі

4 квітня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Штормове море змусило росіян завести один ракетоносій в пункт базування. Втім загроза не минула й з десяток "Калібрів" готові до запуску.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 кораблів, серед яких 2 ракетоносії: надводний та підводний. Сумарний залп може складати 12 ракет типу "Калібр". 

"У зв'язку з погіршенням погоди та проголошеним штормовим попередженням цілком ‘ймовірні заведення на базу кораблів, втім це не обов’язково. Наразі високий ступінь загрози для ракетної атаки. "Калібри" є високоточною зброєю. Можуть бути застосовані по об’єктах критичної, енергетичної та військової інфраструктури", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.  

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.  

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування

Як додала Наталя Гуменюк, гіпотетично можлива ракетна атака після нічної хвилі "Шахедів". Втім ворог продовжує використовувати керовані авіаційні бомби. 

Нагадаємо, сьогодні вночі Одеса зазнала "шахедної" атаки. Для того, щоб оминути сили протиповітряної оборони ворог використав нову тактику. Що про неї відомо — читайте в матеріалі.

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