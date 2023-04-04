Угроза ракетного удара: сколько кораблей рф в Черном море

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Штормовое море заставило россиян завести один ракетоноситель в пункт базирования. Впрочем, угроза не миновала и с десяток "Калибров" готовы к запуску.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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На боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей среди которых 2 ракетоносителя: надводный и подводный. Суммарный залп может составлять 12 ракет типа "Калибр".

"В связи с ухудшением погоды и провозглашенным штормовым предупреждением вполне вероятны заведения на базу кораблей, впрочем, это не обязательно. Сейчас высокая степень угрозы для ракетной атаки. "Калибры" являются высокоточным оружием. Могут быть применены по объектам критической, энергетической и военной инфраструктуры", — отметила Наталья Гуменюк.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Как добавила Наталья Гуменюк, гипотетически возможна ракетная атака после ночной волны "Шахедов". Впрочем, враг продолжает использовать управляемые авиационные бомбы.



Напомним, сегодня ночью Одесса подверглась "Шахедной" атаке. Для того чтобы обойти силы противовоздушной обороны, враг использовал новую тактику. Что о ней известно — читайте в материале.