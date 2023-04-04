Синоптики оголосили в Одесі шторм

Синоптики оголосили в Одесі штормове попередження: до чого готуватися
В Одесі на 4 квітня синоптики оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви північно-східного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Помірний дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 83%.
Через погіршення погоди людей просять обмежити переміщення та поїздки та не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно.
- Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека: морські міни може зірвати з якорів та прибити до берега, а також вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя.
Погода в Україні
Синоптик Наталка Діденко передає, що Вербний тиждень буде в Україні вологим, аж до Вербної неділі, та переважно холодним.
Переважатиме у вівторок в Україні хмарна погода.
Щодо опадів. Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.
На решті території України істотні опади — навряд.