Синоптики оголосили в Одесі шторм

Детальний прогноз погоди

В Одесі на 4 квітня синоптики оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви північно-східного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно. Помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість повітря — 83%.

Через погіршення погоди людей просять обмежити переміщення та поїздки та не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С.

На автошляхах області видимість добра.

Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека: морські міни може зірвати з якорів та прибити до берега, а також вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко передає, що Вербний тиждень буде в Україні вологим, аж до Вербної неділі, та переважно холодним.

Переважатиме у вівторок в Україні хмарна погода.

Щодо опадів. Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.

На решті території України істотні опади — навряд.