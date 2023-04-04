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Синоптики оголосили в Одесі штормове попередження: до чого готуватися

4 квітня 2023 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики оголосили в Одесі шторм
Детальний прогноз погоди
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі на 4 квітня синоптики оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви північно-східного вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Помірний дощ. 
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. 
  • Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С тепла. 
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 83%.

Через погіршення погоди людей просять обмежити переміщення та поїздки та не залишати транспорт під деревами та лініями електропередач.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С.
  • На автошляхах області видимість добра.

Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека: морські міни може зірвати з якорів та прибити до берега, а також вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко передає, що Вербний тиждень буде в Україні вологим, аж до Вербної неділі, та переважно холодним.

Переважатиме у вівторок в Україні хмарна погода.

Щодо опадів. Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході та півночі, а завтра вдень дощ очікується лише на Вінниччині, місцями на Одещині, в Чернівецькій області.

На решті території України істотні опади — навряд.

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