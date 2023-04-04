Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Синоптики объявили в Одессе шторм: к чему готовиться arrow

Синоптики объявили в Одессе шторм: к чему готовиться

4 апреля 2023 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики объявили в Одессе шторм
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе на 4 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Возможен дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
  • Температура ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С тепла.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 83%.

По причине ухудшения погоды людей просят ограничить перемещение и поездки и не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу. Они могут дрейфовать вдоль побережья.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко передает, что Вербная неделя будет в Украине влажной, вплоть до воскресенья, и преимущественно холодной.

Преобладает во вторник в Украине облачная погода.

По осадкам: в ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB