Синоптики объявили в Одессе шторм

Подробный прогноз погоды

В Одессе на 4 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Возможен дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С тепла.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 83%.

По причине ухудшения погоды людей просят ограничить перемещение и поездки и не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу. Они могут дрейфовать вдоль побережья.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко передает, что Вербная неделя будет в Украине влажной, вплоть до воскресенья, и преимущественно холодной.

Преобладает во вторник в Украине облачная погода.

По осадкам: в ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли.