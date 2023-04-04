Синоптики объявили в Одессе шторм: к чему готовиться
В Одессе на 4 апреля синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно. Возможен дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С тепла.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 83%.
По причине ухудшения погоды людей просят ограничить перемещение и поездки и не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу. Они могут дрейфовать вдоль побережья.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко передает, что Вербная неделя будет в Украине влажной, вплоть до воскресенья, и преимущественно холодной.
Преобладает во вторник в Украине облачная погода.
По осадкам: в ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.
На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли.