Можливий точковий ракетний удар: Гуменюк про загрозу з Чорного моря

Ворог повернув на бойове чергування ракетоносій

Попри шторм в Чорному морі з’явився ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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В Чорному морі на бойовому чергуванні з'явився ракетоносій. На його борту може знаходитись вісім "Калібрів".

"Корабельне угруповання динамічно змінюється, оскільки й погода покращується. Як тільки зменшився шторм вони знову вивели на чергування надводний ракетоносій. Він готовий до застосування і це може свідчити про те, що знову буде готуватися ракетний удар", — розповіла Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що слід очікувати на точкові ракетні удари. Запас ракет в окупантів доведений до критичного мінімуму, тож масований обстріл малоймовірний.

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Тим часом увага світових ЗМІ та українців прикута до початку контрнаступу ЗСУ. Цілком ймовірно, що він розпочнеться вже за кілька тижнів, як тільки цьому буде сприяти погода та сухий ґрунт. Чимало аналітиків називають його досить ризикованим, а політики — вирішальним у війні росії проти України. Що відомо про український контрнаступ наразі та яким він може бути — розбиралися Новини.LIVE.