Возможен точечный ракетный удар: Гуменюк об угрозе с Черного моря

Враг вернул на боевое дежурство ракетоноситель

Несмотря на шторм в Черном море, появился ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Корабельная группировка динамично меняется, поскольку и погода улучшается. Как только уменьшился шторм, они снова вывели на чередование надводный ракетоноситель. Он готов к применению и это может свидетельствовать, что снова будет готовиться ракетный удар", — рассказала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что следует ожидать точечных ракетных ударов. Запас ракет у оккупантов доведен до критического минимума, поэтому массированный обстрел маловероятен.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Тем временем внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, он начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва. Многие аналитики называют его достаточно рискованными, а политики — решающим в войне России против Украины. Что известно об украинском контрнаступлении и каким оно может быть — разбирались Новини.LIVE.