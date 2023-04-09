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Угроза с моря: одесситов призывают соблюдать дистанцию от побережья

9 апреля 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесситов призывают соблюдать дистанцию от побережья
Одессы на пляже Ланжерон. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Из-за угрозы с моря жителям Одессы и области рекомендуют соблюдать дистанцию от побережья. Минимальное расстояние от воды — 200 метров.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

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В командовании отметили, что после штормовой погоды, когда стало теплее, море может приносить "неприятные сюрпризы" к побережью. Люди должны быть бдительны и помнить о необходимости соблюдения дистанции от края воды хотя бы на 200 метров.

"Не пренебрегайте мерами безопасности, помните о минной угрозе и на суше, и в прибрежной зоне. После шторма вероятное принесение к берегу морских мин. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, ибо враг не имеет ничего святого", — говорится в сообщении.

Отметим, по информации ОК "Юг", в Черном море корабельная группировка состоит из 11 боевых кораблей, количество ракетоносителей увеличено вдвое. Сейчас 2 подлодки с 8 "Калибрами" готовы к применению.

Напомним, армия россии увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В настоящее время на дежурстве находятся два вражеских подводных ракетоносителя.

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