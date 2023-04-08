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Окупанти планують прикриватись людьми як "живим щитом": Гуменюк про контрнаступ ЗСУ

8 квітня 2023 11:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Контрнаступ ЗСУ. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Розмови про контрнаступ ЗСУ неабияк лякають окупантів. Втім ворог від початку війни не дотримувався принципів та правил ведення війни, тож військові рф планують прикриватись мирним населенням. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони маючи самі нестійку внутрішню позицію оскільки всі перелякані контрнаступом. Вони не знають звідки його очікувати й намагаються якимось чином зімітувати турботу про людей. Однак ця турбота проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення й перевести його в ті місця де вони планують розташовувати свої підрозділи й прикриватись ними як "живим щитом"", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як додала пані Наталя, коли ЗСУ працює по лівому берегу — найголовніше, щоб не було уражено мирне населення. Самі ж ворожі підрозділи постійно маневрують та намагаються знайти місця розташування, зокрема й пунктів спостережного, бойового постачання, розташування техніки та боєприпасів. 

Зазначимо, ворог використовує нову тактику на півдні Україні. Не маючи змоги використовувати наземні способи ураження, окупанти активізували свою авіацію та безпілотники, які тепер використовують для атак на українські позиції.

Тим часом увага світових ЗМІ та українців прикута до початку контрнаступу ЗСУ. Цілком ймовірно, що він розпочнеться вже за кілька тижнів, як тільки цьому буде сприяти погода та сухий ґрунт. Чимало аналітиків називають його досить ризикованим, а політики — вирішальним у війні росії проти України. Що відомо про український контрнаступ наразі та яким він може бути — розбиралися Новини.LIVE.
 

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