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Оккупанты планируют прикрываться людьми как "живым щитом": Гуменюк о контрнаступлении ВСУ

8 апреля 2023 11:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Контрнаступление ВСУ. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Разговоры о контрнаступлении ВСУ изрядно пугают оккупантов. Впрочем, враг с начала войны не придерживался принципов и правил ведения войны, поэтому военные рф планируют прикрываться мирным населением.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они имея самую неустойчивую внутреннюю позицию, поскольку все перепуганы контрнаступлением. Они не знают откуда его ждать и пытаются каким-то образом сымитировать заботу о людях. Однако эта забота проявляется в том, чтобы собрать мирное население и перевести его в те места, где они планируют располагать свои подразделения и прикрываться ими как "живым щитом"", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила Наталья Гуменюк, когда ВСУ работает по левому берегу — самое главное, чтобы не было поражено мирное население. Сами же вражеские подразделения постоянно маневрируют и пытаются найти места расположения, в том числе и пунктов наблюдательного, боевого снабжения, расположения техники и боеприпасов.

Отметим, что враг использует новую тактику на юге Украины. Не имея возможности использовать наземные способы поражения, оккупанты активизировали свою авиацию и беспилотники, которые теперь используются для атак на украинские позиции.

Тем временем внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, он начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва. Многие аналитики называют его достаточно рискованными, а политики — решающим в войне россии против Украины. Что известно об украинском контрнаступлении и каким оно может быть — разбирались Новини.LIVE.

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