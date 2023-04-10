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Дания поможет Украине разминировать территории

10 апреля 2023 19:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Дания поможет Украине разминировать территории
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

После деоккупации территорий в Украине планируется проведение аудита воды и земли на предмет взрывоопасных предметов. Королевство Дания поможет разминировать территории.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, в рамках сотрудничества и поддержки Дании Украина может получить роботов, которые погружаются в воду, находят мины и передают их местонахождение. Полезно будет также и оборудование, которое поможет разминировать территории.

"Опыт Дании будет нам полезен при очистке земли от опасных предметов. По предварительным подсчетам, нам необходимо около 5000 саперов и других специалистов. Кстати, Хорватия до сих пор не разминирована полностью. Если идти по их пути, то нам по меньшей мере нужно будет 30 лет для полного обезвреживания мин. Но дроны и современные технологии помогут ускорить этот процесс",— отметил Алексей Резников.

Напомним, с первых дней войны Дания помогает Украине в борьбе против россии. Для этого был создан специальный фонд, деньги из которого уходят на закупку вооружения для украинской армии.

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