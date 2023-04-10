Дания поможет Украине разминировать территории
После деоккупации территорий в Украине планируется проведение аудита воды и земли на предмет взрывоопасных предметов. Королевство Дания поможет разминировать территории.
Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, в рамках сотрудничества и поддержки Дании Украина может получить роботов, которые погружаются в воду, находят мины и передают их местонахождение. Полезно будет также и оборудование, которое поможет разминировать территории.
"Опыт Дании будет нам полезен при очистке земли от опасных предметов. По предварительным подсчетам, нам необходимо около 5000 саперов и других специалистов. Кстати, Хорватия до сих пор не разминирована полностью. Если идти по их пути, то нам по меньшей мере нужно будет 30 лет для полного обезвреживания мин. Но дроны и современные технологии помогут ускорить этот процесс",— отметил Алексей Резников.
Напомним, с первых дней войны Дания помогает Украине в борьбе против россии. Для этого был создан специальный фонд, деньги из которого уходят на закупку вооружения для украинской армии.