Черное море разминируют благодаря современным надводным дронам

Сергей Рева на брифинге. Фото: Military Media Center

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), почти 13,5 тыс. кв. км акваторий морей и внутренних вод страны нуждаются в разминировании. С этой общей площади, 7,3 кв. км находятся на уже деоккупированных территориях.

Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полковник Сергей Рева.

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По словам полковника Ревы, разминированию подлежат акватории рек, водоемов, водохранилищ, а также просторы Черного и Азовского морей и других водных территорий. На сегодня водолазы-саперы ГСЧС провели обследование более 3,2 тыс. га водных объектов и изъяли около 1,4 тыс. взрывоопасных предметов, находившихся в опасности.

В составе ГСЧС уже функционируют 22 подразделения, занимающиеся разминированием, а для повышения эффективности их работы используется передовое оборудование, включая надводные и подводные дроны Sonobot и Chaisin.

Напомним, после деоккупации территорий в Украине планируется проведение аудита воды и земли на предмет наличия взрывоопасных предметов. Королевство Дания поможет разминировать территории.

Между тем, в Николаевской области продолжается разминирование опасных территорий. С начала войны очищено от снарядов и мин более 3000 га.