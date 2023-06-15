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Повінь змив лінію оборони РФ: міни прибило на Одещину

15 червня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повінь змив лінію оборони РФ: міни прибило на Одещину
Підрив міни в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через зростання мінно-вибухової небезпеки, відвідування пляжів наразі заборонено. Після підриву дамби на Херсонщині частину мін течією винесло в Чорне море.

На цьому під час брифінгу в  Медіацентрі Україна – Укрінформ наголосив голова Громадської ради при ОВА Сергій Братчук.

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"Цією великою дніпровською водою було змито практично першу лінію оборони ворога. Росіяни дуже активно мінували лівий берег, активно мінували воду, в тому числі якірно-маячковими мінами та іншими боєприпасами. І зараз ці боєприпаси детонують на воді й на Дніпрі, і в морі. Є такі факти вже зафіксовані прикордонниками, наприклад, а також їх виносить на узбережжя", – пояснив він.

Сергій Братчук наголосив, що військові фахівці активно працюють над знищенням ворожих мін, й така робота буде продовжуватися і надалі. Перед тим, як комунальні служби міста розпочинають роботу з прибирання узбережжя, необхідно впевнитися, що відповідні ділянки були розміновані військовими фахівцями. Вже вчора було проведено таку роботу, після чого комунальні служби розпочали прибирання.

Жителі Одеси мають дотримуватися заборони на відвідування пляжів і ретельно слідувати рекомендаціям безпеки, щоб уникнути небезпеки для свого життя та здоров'я. 

Нагадаємо, Обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання у Чорному морі. Відпочинок на узбережжі може призвести до кишкових інфекцій. Крім того, не слід забувати й про мінну небезпеку. 

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