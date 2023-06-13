Чим небезпечне Чорне море: головний санлікар про виявлені інфекції

Жінка відпочиває на пляжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Після підриву Каховської ГЕС в Одесі та області щодня перевіряють стан води в Чорному морі та в міському водопроводі. За результатами досліджень, купання в морі може призвести до гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомив головний санлікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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"Холери у морській та річковій воді ми не знаходимо, але разом з тим в Одеській області декілька днів поспіль виявляємо ротавірус. Це гостра кишкова інфекція, вірусна інфекція. При купанні та користуванні водоймами людина може заразитися", — зазначив Ігор Кузін.

Забруднення Чорного моря

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя.

Зазначимо, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.

Сміття щогодини стає все більше. Кореспонденти Новини.LIVE провели інспекцію пляжу.