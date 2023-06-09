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Брудно та небезпечно: фоторепортаж з одеського пляжу

9 червня 2023 15:10
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Анна Мурадова
Редактор
Підрив Каховської ГЕС: наслідки для Чорного моря
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дерева, частини авто, дахи від будинків — одеське узбережжя сильно забруднилось після підриву окупантами водосховища на Херсонщині. Сміття з кожною годиною стає все більше. 

Кореспонденти Новини.LIVE провели інспекцію пляжу. 

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До узбережжя прибило чимало сміття. На пляжах посеред гілок лежать пластикові пляшки, дезодоранти, подушки й багато чого іншого.

Сміття на березі Одеси. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сміття на березі Одеси. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
На одеський пляж прибило подушку. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Одесити, не гають дарма час й вже почали прибирати пляжі. Люди розповідають, що поки чистять одну ділянку, сміття прибиває до іншої. 

Працівник інклюзивного пляжу Максим. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

"Ми прийшли з ранку і вже було досить багато сміття. По другому колу його прибираємо, думаю на цьому не закінчиться. Ось щойно велику колоду прибрали, сидіння від автомобіля", — розповів працівник інклюзивного пляжу Максим. 

Одеські пляжі почали прибирати. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Одеські пляжі почали прибирати. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Чоловік везе візок зі сміттям. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Чоловік везе візок зі сміттям. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Втім навіть така засміченість не зупинила деяких жителів міста від відвідування пляжу. Хтось засмагає, хтось вийшов на прогулянку з собакою, дехто навіть заходить купатись. 

Одеситка Олена. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

"Сміття бентежить звичайно, пару днів тому було прекрасне море чистеньке, ну там далі більш-менш. Зараз все одно дихаємо повітрям усе. Підхопити холеру не боюся у нас і так усякої гидоти скрізь повно дихаємо невідомо чим після вибухів після всього", — ділиться одеситка Олена. 

Люди засмагають на пляжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Люди засмагають на пляжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Чоловік гуляє з собакою вздовж моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Чоловік гуляє з собакою вздовж моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Попри сміття, людей на пляжі чимало. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE 
Попри сміття, людей на пляжі чимало. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE 

Втім крім сміття, течією може прибити й протипіхотні міни, якими окупанти "захищались" від контрнаступу на лівому березі. Одну з таких вже вчора контрольовано знищили на березі Одещини. Такий боєприпас може забрати життя чи сильно покалічити. Тож людей закликають не нехтувати забороною відвідування пляжів й купання в морі. 

Підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей та тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. В ОК "Південь" опублікували відео вигляду Чорного моря з висоти пташиного польоту, на якому видно екологічні наслідки терористичних дій окупантів. 

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