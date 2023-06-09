Подрыв Каховской ГЭС: последствия для Черного моря

Люди отдыхают на пляже. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Деревья, части авто, крыши от домов — одесское побережье сильно запачкалось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусор с каждым часом становится все больше.

Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.

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К побережью прибило немало мусора. На пляжах среди веток лежат пластиковые бутылки, дезодоранты, подушки и многое другое.

Мусор на берегу Одессы. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

На одесский пляж прибило подушку. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Одесситы, не теряют даром время и уже начали убирать пляжи. Люди рассказывают, что пока чистят один участок, мусор прибивает в другой.

Работник инклюзивного пляжа Максим. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"Мы пришли с утра и уже было достаточно много мусора. По второму кругу его убираем, думаю на этом не закончится. Вот только большое бревно убрали, сиденье от автомобиля", — рассказал работник инклюзивного пляжа Максим.

Одесские пляжи начали убирать. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Мужчина везет тележку с мусором. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Впрочем, даже такая засоренность не остановила некоторых жителей города от посещения пляжа. Кто-то загорает, кто-то вышел на прогулку с собакой, некоторые даже заходят купаться.

Одесситка Елена. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"Мусор смущает конечно, пару дней назад было прекрасное море чистенькое, ну там дальше более-менее. Сейчас все равно дышим воздухом все. Подхватить холеру не боюсь у нас и так всякой гадости везде полно дышим неизвестно чем после взрывов после всего", — делится одесситка Елена.

Люди загорают на пляже. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Человек гуляет с собакой вдоль моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Несмотря на мусор, людей на пляже много. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Впрочем, кроме мусора, течением может прибить и противопехотные мины, которыми оккупанты "защищались" от контрнаступления на левом берегу. Одна из таких уже вчера была контролирована уничтожением на берегу Одесчины. Такой боеприпас может унести жизнь или сильно покалечить. Поэтому людей призывают не пренебрегать запретом на посещение пляжей и купание в море.

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