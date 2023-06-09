Засмічене Чорне море після підриву ГЕС: вид з висоти пташиного польоту

Забруднене Чорне море. Фото: скриншот / ОК "Південь"

Підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей та тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. Течією в Чорне море винесло уламки дерев, побутове сміття, частини споруд. Крім того, вже помічали плями, схожі на розливи нафтопродуктів.

В ОК "Південь" опублікували відео вигляду Чорного моря з висоти пташиного польоту, на якому видно екологічні наслідки терористичних дій окупантів.

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Що відомо про забруднення Чорного моря

У водах Чорного моря поблизу міста Южне вже очевидно спостерігається велика кількість уламків дерев, тростинних островів, побутового сміття та бруду. Це свідчить про поширення хімічного та бактеріального забруднення з зони затоплення.

Зазначимо, росіяни вчинили теракт, який наразі призводить до швидкого опріснення води у Чорному морі. Ця ситуація безпосередньо впливає на різноманітність і життєздатність екосистеми, ставлячи під загрозу морські види і природні ресурси.

В Одеській ОВА обговорювалися можливі екологічні наслідки через підрив дамби Каховської ГЕС. В цей час проводиться відбір проб морської води, показники яких поки що перебувають в межах допустимих норм. Проте екологи попереджають, що ситуація може змінитися найближчими днями.

Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС, яку підірвали росіяни, на Херсонщині затоплює населені пункти. Доки людей та тварин рятують на човнах, в інших регіонах вода зникає і під сонцем гниє риба, створюючи нові екологічні проблеми. Які небезпеки внаслідок катастрофи будуть короткостроковими, а з чим доведеться розбиратися довго, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів еколог Олександр Соколенко.