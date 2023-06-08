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В Чорному морі зафіксували велику кількість сміття: відео

8 червня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі зафіксували велику кількість сміття: відео
Сміття в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У водах Чорного моря поблизу міста Южне вже очевидно спостерігається велика кількість уламків дерев, тростинних островів, побутового сміття та бруду. Це свідчить про поширення хімічного та бактеріального забруднення з зони затоплення. 

Про це повідомив еколог, голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

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"Весь цей бруд рухається разом з поверхнею вздовж берегової течії у бік Одеси й далі Румунії, Болгарії і Туреччини. Потрібне проведення термінових інформаційних та протиепідемічних заходів на рівні органів місцевої та державної влади України, а також на рівні виконуючих органів Євросоюзу", — зазначив еколог.

Нагадаємо, в Одеській ОВА обговорювалися можливі екологічні наслідки через підрив дамби Каховської ГЕС. В цей час проводиться відбір проб морської води, показники яких поки що перебувають в межах допустимих норм. Проте екологи попереджають, що ситуація може змінитися найближчими днями.

Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС, яку підірвали росіяни, на Херсонщині затоплює населені пункти. Доки людей та тварин рятують на човнах, в інших регіонах вода зникає і під сонцем гниє риба, створюючи нові екологічні проблеми. Які небезпеки внаслідок катастрофи будуть короткостроковими, а з чим доведеться розбиратися довго, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів еколог Олександр Соколенко. 

Зазначимо, росіяни вчинили теракт, який наразі призводить до швидкого опріснення води у Чорному морі. Ця ситуація безпосередньо впливає на різноманітність і життєздатність екосистеми, ставлячи під загрозу морські види і природні ресурси.

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