Підрив Каховської ГЕС: які наслідки для Чорного моря

Каховська ГЕС. Фото: google

Росіяни вчинили теракт, який наразі призводить до швидкого опріснення води у Чорному морі. Ця ситуація безпосередньо впливає на різноманітність і життєздатність екосистеми, поставляючи під загрозу морські види і природні ресурси.

Про це повідомила радник з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

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"На жаль, екологічний тероризм росіян внаслідок підриву Каховської ГЕС загрожує різким опрісненням Чорного моря. Ми можемо говорити про екоцид Чорного моря — під загрозою його екосистема", — йдеться в повідомленні.

Дарія Зарівна про підрив Каховської гідроелектростанції. Фото: скриншот

Зазначимо, російські війська повністю зруйнували греблю та інженерну систему на Каховській ГЕС. Греблі більше не існує і відновленню вона не підлягає. Для України це техногенна, економічна, екологічна та соціальна катастрофа. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт з екології Максим Сорока.

Більше про підрив дамби

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.