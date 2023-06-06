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Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия для Черного моря

6 июня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия для Черного моря
Каховская ГЭС. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Россияне совершили теракт, который приводит к быстрому опреснению воды в Черном море. Эта ситуация оказывает непосредственное влияние на разнообразие и жизнеспособность экосистемы, поставляя под угрозу морские виды и природные ресурсы.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Руководителя Офиса Президента Украины Дария Заровна.

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"К сожалению, экологический терроризм россиян в результате подрыва Каховской ГЭС грозит резким опреснением Черного моря. Мы можем говорить об экоциде Черного моря — под угрозой его экосистема", — говорится в сообщении.

Дарья Заровна о подрыве Каховской гидроэлектростанции. Фото: скриншот
Дарья Заровна о подрыве Каховской гидроэлектростанции. Фото: скриншот

Отметим, российские войска полностью разрушили дамбу и инженерную систему на Каховской ГЭС. Плотины больше не существует и восстановлению она не подлежит. Для Украины это техногенная, экономическая, экологическая и социальная катастрофа. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт по экологии Максим Сорока.

Больше о подрыве дамбы

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

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