В Черном море зафиксировали большое количество мусора: видео

Мусор в море. Фото: google

В водах Черного моря вблизи города Южное уже очевидно наблюдается большое количество обломков деревьев, островков, бытового мусора и грязи. Это говорит о распространении химического и бактериального загрязнения из зоны затопления.

Об этом сообщил эколог, глава общественной организации "Зелений лист" Владислав Балинский.

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"Вся эта грязь движется вместе с этажным вдоль берегового течения в сторону Одессы и дальше Румынии, Болгарии и Турции. Нужно проведение срочных информационных и противоэпидемических мероприятий на уровне органов местной и государственной власти Украины, а также на уровне исполняющих органов Евросоюза", — отметил эколог.

Напомним, в Одесской ОВА обсуждались возможные экологические последствия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В настоящее время производится отбор проб морской воды, показатели которых пока находятся в пределах допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшие дни.

В результате трагедии на Каховской ГЭС, которую взорвали россияне, в Херсонской области затапливает населенные пункты. Пока людей и животных спасают на лодках, в других регионах вода исчезает и под солнцем гниет рыба, создавая новые экологические проблемы. Какие опасности в результате крушения будут краткосрочными, а с чем придется разбираться долго, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

Отметим, россияне совершили теракт, который приводит к быстрому опреснению воды в Черном море. Эта ситуация оказывает непосредственное влияние на разнообразие и жизнеспособность экосистемы, ставя под угрозу морские виды и природные ресурсы.