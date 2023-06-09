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Засоренное Черное море после подрыва ГЭС: вид с высоты птичьего полета

9 июня 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Засоренное Черное море после подрыва ГЭС: вид с высоты птичьего полета
Загрязненное Черное море. Фото: скриншот / ОК "Юг"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, к разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической угрозе. Течением в Черное море вынесло обломки деревьев, бытовой мусор, части построек. Кроме того, уже замечали пятна, похожие на разливы нефтепродуктов.

В ОК "Юг" опубликовали видео вида Черного моря с высоты птичьего полета, на котором видны экологические последствия террористических действий оккупантов.

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Что известно о загрязнении Черного моря

В водах Черного моря вблизи города Южное уже очевидно наблюдается большое количество обломков деревьев, тростниковых островов, мусора и грязи. Это говорит о распространении химического и бактериального загрязнения из зоны затопления.

Отметим, россияне совершили теракт, который приводит к быстрому опреснению воды в Черном море. Эта ситуация оказывает непосредственное влияние на разнообразие и жизнеспособность экосистемы, ставя под угрозу морские виды и природные ресурсы.

В Одесской ОВА обсуждались возможные экологические последствия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В настоящее время производится отбор проб морской воды, показатели которых пока находятся в пределах допустимых норм. Однако экологи предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшие дни.

В результате трагедии на Каховской ГЭС, которую взорвали россияне, в Херсонской области затапливает населенные пункты. Пока людей и животных спасают на лодках, в других регионах вода исчезает и под солнцем гниет рыба, создавая новые экологические проблемы. Какие опасности в результате крушения будут краткосрочными, а с чем придется разбираться долго, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

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