Чем опасно Черное море: главный санврач об обнаруженных инфекциях

Женщина отдыхает на пляже. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

После подрыва Каховской ГЭС в Одессе и области каждый день проверяют состояние воды в Черном море и городском водопроводе. По результатам исследований, купание в море может привести к острым кишечным инфекциям.

Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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"Холлеры в морской и речной воде мы не находим, но вместе с тем в Одесской области несколько дней подряд выявляем ротавирус. Это острая кишечная инфекция, вирусная инфекция. При купании и пользовании водоемами человек может заразиться", — отметил Игорь Кузин.

Загрязнение Черного моря

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.

Мусор каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.