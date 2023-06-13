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Чем опасно Черное море: главный санврач об обнаруженных инфекциях

13 июня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чем опасно Черное море: главный санврач об обнаруженных инфекциях
Женщина отдыхает на пляже. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После подрыва Каховской ГЭС в Одессе и области каждый день проверяют состояние воды в Черном море и городском водопроводе. По результатам исследований, купание в море может привести к острым кишечным инфекциям.

Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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"Холлеры в морской и речной воде мы не находим, но вместе с тем в Одесской области несколько дней подряд выявляем ротавирус. Это острая кишечная инфекция, вирусная инфекция. При купании и пользовании водоемами человек может заразиться", — отметил Игорь Кузин.

Загрязнение Черного моря

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС привел к серьезным экологическим последствиям не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Отметим, что в связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.

Мусор каждый час становится все больше. Корреспонденты Новини.LIVE провели инспекцию пляжа.

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