На Одещині рекомендують утриматись від вживання риби

Свіжа риба на ринку. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС спостерігається загибель риби. Держспоживслужба надає рекомендації щодо утримання від споживання риби невідомого походження. Вона може бути небезпечною для здоров'я і спричинити харчові отруєння, зокрема ботулізм.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Держспоживслужба радить утриматися від придбання та споживання свіжої риби як у Херсонській області, так і в інших регіонах, що постраждали внаслідок вибуху дамби. За повідомленням Одеського рибоохоронного патруля, очікується, що найближчим часом може спостерігатися загибель риби в Чорному морі та його пов'язаних водоймах.

З метою швидкого розв'язання проблеми громадян просять повідомляти про місця мору риб на "гарячу лінію" Одеського рибоохоронного патруля за номерами:

(093) 411-00-33,

(098) 798-47-93.

Також слід надати інформацію про місце загибелі риби у вигляді геолокації на карті та підкріпити фото або відеоматеріали, що стосуються приблизної кількості мертвої риби.

Небезпека споживання риби

Рекомендується утриматися від споживання риби, незалежно від того, чи вона солена, сушена, варена чи смажена. Існує ризик наявності в ній мікроорганізмів, паразитів та небезпечних хімічних речовин, які можуть спричинити інфекційні захворювання.

Рекомендації Держспоживслужби:

Уникати купівлі копченої, солоної та в'яленої риби на незаконних ринках, яка може бути виготовлена в неконтрольованих умовах.

Приділяти увагу зовнішньому вигляду, умовам зберігання та наявності маркування з датою виготовлення та терміном придатності при купівлі сушеної та в'яленої риби в магазинах.

Вживати консерви тільки промислового виробництва, оскільки вони пройшли відповідну технологію приготування та лабораторний контроль для запобігання ботулізму.

Уникати вживання консервів з деформованими банками.

У разі виникнення симптомів захворювання рекомендується негайно звернутися до лікаря.

Держспоживслужба наголошує, що продаж живої риби повинен проводитись з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, включаючи наявність транспортних накладних та ветеринарних документів. Крім того, ветеринарно-санітарна експертиза повинна проводитись на ринку для кожної партії живої риби, і видаються відповідні експертні висновки.

Нагадаємо, епідеміологи виявили віруси кишкової інфекції в морській воді. Втім, випадків холери в Одеській області не зареєстровано, збудник хвороби з довкілля не виділявся.