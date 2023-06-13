В Одесской области рекомендуют воздержаться от употребления рыбы

Свежая рыба на рынке. Фото: Новини.LIVE

В связи с разрушением Каховской ГЭС наблюдается мор рыбы. Госпотребслужба дает рекомендации по воздержанию от потребления рыбы неизвестного происхождения. Она может быть опасна для здоровья и вызвать пищевые отравления, в частности ботулизм.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В Черном море ожидается мор рыбы

Госпотребслужба советует воздержаться от приобретения и потребления свежей рыбы как в Херсонской области, так и в других пострадавших в результате взрыва дамбы регионах. Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, ожидается, что в ближайшее время может наблюдаться гибель рыбы в Черном море и его связанных водоемах.

С целью быстрого решения проблемы граждан просят сообщать о местах мора рыбы на "горячую линию" Одесского рыбоохранного патруля по номерам:

(093) 411-00-33,

(098) 798-47-93.

Также следует предоставить информацию о месте гибели рыбы в виде геолокации на карте и прикрепить фото или видеоматериалы, касающиеся приблизительного количества мертвой рыбы.

Опасность потребления рыбы

Рекомендуется воздержаться от потребления рыбы, независимо от того, соленая, сушеная, вареная или жареная. Существует риск наличия микроорганизмов, паразитов и опасных химических веществ, которые могут вызвать инфекционные заболевания.

Рекомендации Госпотребслужбы:

Избегать покупки копченой, соленой и вяленой рыбы на незаконных рынках, которые могут быть изготовлены в неконтролируемых условиях.

Уделять внимание внешнему виду, условиям хранения и маркировки с датой изготовления и сроком годности при покупке сушеной и вяленой рыбы в магазинах.

Употреблять консервы только промышленного производства, поскольку они прошли соответствующую технологию приготовления и лабораторный контроль для предотвращения ботулизма.

Избегать употребления консервов с деформированными банками.

При возникновении симптомов заболевания рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Госпотребслужба отмечает, что продажа живой рыбы должна производиться с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, включая наличие транспортных накладных и ветеринарных документов. Кроме того, ветеринарно-санитарная экспертиза должна проводиться на рынке для каждой партии живой рыбы и выдать соответствующие экспертные заключения.

Напомним, эпидемиологи обнаружили вирусы кишечной инфекции в морской воде. Впрочем, случаев холеры в Одесской области не зарегистрировано, возбудитель болезни по окружающей среде не выделялся.