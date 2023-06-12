На Одещині в морській воді виявили віруси кишкової інфекції

Узбережжя Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Епідеміологи виявили віруси кишкової інфекції в морській воді. Втім, випадків холери в Одеській області не зареєстровано, збудник хвороби з навколишнього середовища не виділявся.

Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України.

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Стан морської води

З метою запобігання епідускладненням фахівцями ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" щоденно здійснюється відбір морської води та проводиться дослідження за бактеріологічними, мікробіологічними, вірусологічними та санітарно-хімічними показниками, в т. ч. на наявність нафтопродуктів.

Результати досліджень фахівці Центру отримують протягом доби.

При вірусологічному досліджені проби морської води виявлено позитивний результат РНК ротавіруса А, ДНК астровіруса та Salmonella.

Це свідчить про наявність групи кишкових інфекцій в морській воді.

Ускладнення епідеміологічної ситуації

Ризик виникнення ускладнення епідемічної ситуації в рекреаційній зоні існує у разі активного водокористування населенням (купання в морі, вживання морепродуктів, вилов риби).

Епідеміологи рекомендують не купатися в морі, утриматися від придбання морських продуктів з лотків, на ринках, у приватних осіб, вживати й використовувати тільки безпечну воду з перевірених джерел або кип’ячену.

Нагадаємо, в Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії.