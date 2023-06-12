Миколаївський блогер закликав одеську владу закрити узбережжя

Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Блогер із Миколаєва закликав владу Одеси закрити повністю узбережжя для відпочивальників. Чоловік вважає, що в місті може розпочатися епідемія.

Відповідне відеозвернення Дмитро Талпа розмістив у соцмережах.

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У соцмережі Дмитро Талпа опублікував відео одного з пляжів Одеси, де можна побачити купу сміття, рослинності та навіть телевізор, який хвилі принесли з Херсонщини.

"Треба закрити доступ для пляжів, щоб не було епідемії. Адже на узбережжя винесло все: від побутових відходів, каналізаційних стоків до змитих кладовищ", — зазначив він й закликав одеситів щонайменше рік не купатися в морі заради власної безпеки.

Зазначимо, в оперативному командуванні "Південь" закликали одеситів не прибирати сміття з узбережжя, доки його не перевірять вибухотехніки. У ньому можуть бути небезпечні предмети.

Нагадаємо, шторм у Чорному морі посилюється: на берег продовжує виносити купи різного сміття. Екологи прогнозують, що найближчим часом в Одеській затоці можуть загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби.