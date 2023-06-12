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Небезпека на узбережжі: одеситів закликали не чіпати сміття з пляжів

12 червня 2023 11:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Небезпека на узбережжі: одеситів закликали не чіпати сміття з пляжів
Одеське узбережжя. Фото: Владислав Балінський
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В ОК "Південь" закликали одеситів не прибирати сміття з узбережжя, доки його не перевірять вибухотехніки. У ньому можуть бути небезпечні предмети.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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За її словами, в купі сміття, на острівцях суші, в побутових речах та техніці, яку приніс потік води з Херсонщини, можуть бути небезпечні предмети знесені зі складів БК окупантів та оборонних смуг.

"Не можна самотужки організовувати збір цього сміття на узбережжі. Необхідно звертатися до фахівців-піротехніків для того, щоб вони обстежили місцевість. І тільки після цього можна займатися прибиранням", — повідомила Гуменюк.

Зазначимо, шторм у Чорному морі посилюється: на берег продовжує виносити купи різного сміття. Екологи прогнозують, що найближчим часом в Одеській затоці можуть загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби.

Нагадаємо, до берегів Одеської області після підриву Каховської ГЕС уже почало приносити міни. Їх виявляють місцеві мешканці.

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