Опасность на побережье: одесситов призвали не трогать мусор с пляжей

Одесское побережье. Фото: Владислав Балинский

В ОК "Юг" призвали одесситов не убирать мусор с побережья, пока его не проверят взрывотехники. В нем могут находиться опасные предметы.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в куче мусора, на островках суши, в бытовых вещах и технике, которую принес поток воды из Херсона, могут быть опасные предметы снесенные со складов БК оккупантов и оборонных линий.

"Нельзя самостоятельно организовывать сбор этого мусора на побережье. Необходимо обращаться к специалистам-пиротехникам для того, чтобы они обследовали местность. И только после этого можно заниматься уборкой", — сообщила Гуменюк.

Отметим, шторм в Черном море усиливается: на берег продолжает выносить груды разного мусора. Экологи прогнозируют, что в ближайшее время в Одесском заливе могут погибнуть все амфибии и большая часть пресноводной рыбы.

Напомним, к берегам Одесской области после подрыва Каховской ГЭС уже начало приносить мины. Их обнаруживают местные жители.